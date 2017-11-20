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    Общество

    В Украину идет холодный погодный фронт

    (обновлено: )28520
    Как сообщается, в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидается дождь, местами с мокрым снегом, днем в Донецкой и Луганской областях сильные осадки.
    Первый снег
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Холодный воздух, перемещающийся с северо-запада Европы, во вторник, 21 ноября, охватит всю территорию Украины, вытесняя тепло за ее пределы, сообщает Укргидрометцентр.

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    REUTERS Alkis Konstantinidis
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    Погоду востока и юго-востока страны будет определять атмосферный фронт, остальной территории — поле повышенного давления.

    В восточных регионах, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидается дождь, местами с мокрым снегом, днем в Донецкой и Луганской областях сильные осадки, в западных и северных областях местами небольшой мокрый снег, на остальной территории — без осадков.

    Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в южной и восточной части от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-6 ° тепла; на высокогорье Карпат ночью и днем 2-7° мороза.

    В Киеве 21 ноября ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/ с. Температура ночью 0-2° морозу, днем 1-3° тепла.

    Напомним, в последнюю неделю в Украине заметно похолодало.

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