В Украину идет холодный погодный фронт

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Холодный воздух, перемещающийся с северо-запада Европы, во вторник, 21 ноября, охватит всю территорию Украины, вытесняя тепло за ее пределы, сообщает Укргидрометцентр.

Погоду востока и юго-востока страны будет определять атмосферный фронт, остальной территории — поле повышенного давления.

В восточных регионах, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидается дождь, местами с мокрым снегом, днем в Донецкой и Луганской областях сильные осадки, в западных и северных областях местами небольшой мокрый снег, на остальной территории — без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, в южной и восточной части от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-6 ° тепла; на высокогорье Карпат ночью и днем 2-7° мороза.

В Киеве 21 ноября ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/ с. Температура ночью 0-2° морозу, днем 1-3° тепла.

Напомним, в последнюю неделю в Украине заметно похолодало.