Погода на выходные преподнесет сюрприз

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. В выходные в Украину придут мокрый снег с дождем, сообщает Гидрометцентр.

18 ноября в Украине небольшой дождь, лишь в восточной части, Крыму и Приазовье без осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м / с.

Температура ночью 0-5 ° тепла, в восточных областях 0-5 ° мороза; днем 2-7 ° тепла, в южной части местами 10-12 °.

В Киеве ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Температура ночью 1-3 ° тепла, днем 4-6 °.

В воскресенье в Украине ожидаются неблагоприятные погодные условия — дожди, мокрый снег, возможно налипание мокрого снега. В Харькове, Луганске, Донецке — без осадков.

19 ноября ожидается низкая температура воздуха ночью в пределах небольших минусов, днем 0 + 6 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

meteo.gov.ua Карта погоды на 18 ноября