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    Общество

    Погода на выходные преподнесет сюрприз

    (обновлено: )58410
    По информации Украинского гидрометцентра, ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м / с, температура ночью 0-5 ° тепла, в восточных областях 0-5 ° мороза; днем 2-7 ° тепла, в южной части местами 10-12 °.
    Мокрый снег с дождем
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. В выходные в Украину придут мокрый снег с дождем, сообщает Гидрометцентр. 

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    18 ноября в Украине небольшой дождь, лишь в восточной части, Крыму и Приазовье без осадков.

    Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м / с.

    Температура ночью 0-5 ° тепла, в восточных областях 0-5 ° мороза; днем 2-7 ° тепла, в южной части местами 10-12 °.

    В Киеве ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Температура ночью 1-3 ° тепла, днем 4-6 °.

    В воскресенье в Украине ожидаются неблагоприятные погодные условия — дожди, мокрый снег, возможно налипание мокрого снега. В Харькове, Луганске, Донецке — без осадков.

    19 ноября ожидается низкая температура воздуха ночью в пределах небольших минусов, днем 0 + 6 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 18 ноября
    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 19 ноября

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