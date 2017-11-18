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    Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в воскресенье

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    В воскресенье в Украину придет дождливая и ветреная погода. Местами, в том числе и в столице, пройдут мокрый снег.
    Мокрый снег в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. В воскресенье, 19 ноября, в Украину придут дожди и сильные ветра, в некоторых областях пройдет мокрый снег, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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    "Погода в воскресенье будет праздничной с точки зрения атмосферы, но не очень — с человеческой. Атмосфера будет весело гонять облака, пройдут дожди, периодически с мокрым снегом. А мы, люди, будем хлюпать носами, обзывать плохими словами ноябрь и получим лишний повод сделать виновными во всем синоптиков ", — пишет Диденко.

    По данным синоптика, в Одессе и области могут быть сильные осадки. В Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму без существенных осадков и тепло, днем ​​столбик термометра поднимется до +12 градусов.

    В Киеве будет дождливо, ожидается мокрый снег. Температура в столице днем ​​до 5 градусов тепла.

    Ранее синоптики предупреждали о дождях в субботу.

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