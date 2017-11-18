Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в воскресенье

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. В воскресенье, 19 ноября, в Украину придут дожди и сильные ветра, в некоторых областях пройдет мокрый снег, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Погода в воскресенье будет праздничной с точки зрения атмосферы, но не очень — с человеческой. Атмосфера будет весело гонять облака, пройдут дожди, периодически с мокрым снегом. А мы, люди, будем хлюпать носами, обзывать плохими словами ноябрь и получим лишний повод сделать виновными во всем синоптиков ", — пишет Диденко.

По данным синоптика, в Одессе и области могут быть сильные осадки. В Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму без существенных осадков и тепло, днем ​​столбик термометра поднимется до +12 градусов.

В Киеве будет дождливо, ожидается мокрый снег. Температура в столице днем ​​до 5 градусов тепла.

Ранее синоптики предупреждали о дождях в субботу.