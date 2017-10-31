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    В Киеве снегоуборочные машины заступают на круглосуточное дежурство

    (обновлено: )56
    К ликвидации последствий снегопадов готовы 345 единиц техники. В случае интенсивных затяжных снегопадов планируется привлечь еще 159 единиц техники сторонних организаций.
    Последствия снегопада в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. С 1 ноября в Киеве круглосуточно будет дежурить снегоуборочная техника на случай ухудшения погодных условий, сообщается на сайте Киевской администрации.  

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    "С 1 ноября, чтобы обеспечить своевременное реагирование и безопасность дорожного движения в случае резкого ухудшения погодных условий, все дорожно-эксплуатационные предприятия КК" Киевавтодор "начинают дежурство в круглосуточном режиме", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что к ликвидации последствий снегопадов готовы 345 единиц техники.

    "В случае интенсивных затяжных снегопадов планируется привлечь еще 159 единиц техники сторонних организаций — столичные дорожники уже заключили соответствующие договоры", — говорится в сообщении.

    "Определен перечень из 375 улиц Киева со сложными условиями движения, где… в первую очередь выполнять обработку проезжих частей. Также определены 115 улиц, из которых в первую очередь вывозить снег", — говорится в сообщении.

    Кроме того, на 27 улицах столицы возможный запрет движения транспорта с 01:00 до 05:00 на период очистки проезжей части от снега.

    Напомним, в некоторых городах Украины уже выпал снег.

     

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