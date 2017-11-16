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16.11.201719:12
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    Фотоленты

    Большая вода. Грецию накрыло масштабное наводнение

    (обновлено: )149
    Масштабное наводнение в Греции
    Масштабное наводнение в Греции
    Масштабное наводнение в Греции
    Масштабное наводнение в Греции
    Масштабное наводнение в Греции.
    Масштабное наводнение в Греции
    Масштабное наводнение в Греции
    Масштабное наводнение в Греции
    Масштабное наводнение в Греции
    Масштабное наводнение в Греции
    Масштабное наводнение в Греции
    Масштабное наводнение в Греции
    Масштабное наводнение в Греции
    Масштабное наводнение в Греции
    Масштабное наводнение в Греции
    Масштабное наводнение в Греции
    REUTERS Alkis Konstantinidis
    Масштабное наводнение в Греции
    REUTERS Alkis Konstantinidis
    Масштабное наводнение в Греции
    REUTERS Alkis Konstantinidis
    Масштабное наводнение в Греции
    REUTERS Alkis Konstantinidis
    Масштабное наводнение в Греции.
    Масштабное наводнение в Греции.
    REUTERS NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS
    Масштабное наводнение в Греции
    REUTERS Alkis Konstantinidis
    Масштабное наводнение в Греции
    REUTERS Alkis Konstantinidis
    Масштабное наводнение в Греции
    REUTERS Alkis Konstantinidis
    Масштабное наводнение в Греции
    VALERIE GACHE / AFP
    Масштабное наводнение в Греции
    Angelos Tzortzinis / AFP
    Масштабное наводнение в Греции
    DIMITRIS LAMBROPOULOS / AFP
    Масштабное наводнение в Греции
    VALERIE GACHE / AFP
    Масштабное наводнение в Греции
    Angelos Tzortzinis / AFP
    Масштабное наводнение в Греции
    Angelos Tzortzinis / AFP
    Масштабное наводнение в Греции
    REUTERS Alkis Konstantinidis

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    Премьер-министр Греции Алексис Ципрас сообщил, что жертвами непогоды в Аттике стали 14 человек и объявил национальный траур.

    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    REUTERS Rick Wilking
    Последствия "Харви". Наводнение в Техасе унесло жизни 30 человек

    "Погибли 14 человек, и мы надеемся, что это число не вырастет еще больше", — сказал Ципрас вечером в среду в телевизионном обращении в связи с трагедией.

    Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и пообещал, что правительство окажет всю необходимую помощь.

    По словам премьера, это трудный момент для всей Греции.

    "В это время объявить национальный траур — это наименьшее, что мы можем сделать", — сказал премьер-министр.

    Он сообщил, что провел совещание с министрами, руководителями соответствующих служб и главами регионов по координации усилий по борьбе с последствиями наводнений. В связи с продолжающимися ливнями и непогодой в ближайшие дни принимаются меры, чтобы не допустить новой трагедии, подготовлен и уже выполняется план использования зданий армии и других закрытых государственных учреждений для размещения бездомных, сказал Ципрас.

    Премьер пообещал провести тщательное расследование причин трагедии.

    "Мы обещаем, что без задержек и бюрократических проволочек будут приняты меры для поддержки пострадавших домохозяйств и предприятий, для нормализации жизни в пострадавших районах. Подсчитывается ущерб и потери", — сказал он.

    Ципрас поблагодарил сотрудников пожарной службы, которые выполняют в Греции функции спасателей, за то, что они были в центре трагедии и боролись и продолжают бороться сейчас с последствиями наводнения.

    Ливни и грозы идут в Греции с начала недели и, по прогнозам, будут идти до воскресенья. Дожди затопили города Мандра, Магула, Неа-Перамос, Элефсина и Аспропиргос.

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