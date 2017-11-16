Большая вода. Грецию накрыло масштабное наводнение

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас сообщил, что жертвами непогоды в Аттике стали 14 человек и объявил национальный траур.

"Погибли 14 человек, и мы надеемся, что это число не вырастет еще больше", — сказал Ципрас вечером в среду в телевизионном обращении в связи с трагедией.

Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и пообещал, что правительство окажет всю необходимую помощь.

По словам премьера, это трудный момент для всей Греции.

"В это время объявить национальный траур — это наименьшее, что мы можем сделать", — сказал премьер-министр.

Он сообщил, что провел совещание с министрами, руководителями соответствующих служб и главами регионов по координации усилий по борьбе с последствиями наводнений. В связи с продолжающимися ливнями и непогодой в ближайшие дни принимаются меры, чтобы не допустить новой трагедии, подготовлен и уже выполняется план использования зданий армии и других закрытых государственных учреждений для размещения бездомных, сказал Ципрас.

Премьер пообещал провести тщательное расследование причин трагедии.

"Мы обещаем, что без задержек и бюрократических проволочек будут приняты меры для поддержки пострадавших домохозяйств и предприятий, для нормализации жизни в пострадавших районах. Подсчитывается ущерб и потери", — сказал он.

Ципрас поблагодарил сотрудников пожарной службы, которые выполняют в Греции функции спасателей, за то, что они были в центре трагедии и боролись и продолжают бороться сейчас с последствиями наводнения.

Ливни и грозы идут в Греции с начала недели и, по прогнозам, будут идти до воскресенья. Дожди затопили города Мандра, Магула, Неа-Перамос, Элефсина и Аспропиргос.