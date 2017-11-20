Погода в понедельник: холодно и снег

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина.

В Украине в понедельник будет прохладно, местами пройдет снег или снег с дождем, передает Гидрометцентр.

Максимальная температура днем достигнет 8 градусов тепла.

На востоке пройдут дожди, в областях ближе к центру ожидается снег с дождем, температура днем 6-8 градусов тепла.

На севере Украины синоптики обещают сухую и прохладную погоду. Температура до 5 градусов тепла.

В западных областях до 4 градусов тепла, пройдет снег.

На юге дожди, до 7 градусов тепла днем.

В Киеве в понедельник обещают сухую погоду с температурой до 5 градусов тепла.

Напомним, в последнюю неделю в Украине заметно похолодало.