Погода в понедельник: холодно и снег

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина.
Максимальная температура днем достигнет 8 градусов тепла.
На востоке пройдут дожди, в областях ближе к центру ожидается снег с дождем, температура днем 6-8 градусов тепла.
На севере Украины синоптики обещают сухую и прохладную погоду. Температура до 5 градусов тепла.
В западных областях до 4 градусов тепла, пройдет снег.
На юге дожди, до 7 градусов тепла днем.
В Киеве в понедельник обещают сухую погоду с температурой до 5 градусов тепла.
Напомним, в последнюю неделю в Украине заметно похолодало.