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    Киев

    Погода в понедельник: холодно и снег

    (обновлено: )111
    В понедельник на большей части территории Украины пройдет снег или мокрый снег, столбик термометра не поднимется выше 8 градусов тепла.
    Мокрый снег
    УНИАН

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. 

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    В Украине в понедельник будет прохладно, местами пройдет снег или снег с дождем, передает Гидрометцентр.

    Максимальная температура днем достигнет 8 градусов тепла.

    На востоке пройдут дожди, в областях ближе к центру ожидается снег с дождем, температура днем 6-8 градусов тепла.

    На севере Украины синоптики обещают сухую и прохладную погоду. Температура до 5 градусов тепла.

    В западных областях до 4 градусов тепла, пройдет снег.

    На юге дожди, до 7 градусов тепла днем.

    В Киеве в понедельник обещают сухую погоду с температурой до 5 градусов тепла.

    Напомним, в последнюю неделю в Украине заметно похолодало.

     

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