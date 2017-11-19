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    Мокрый снег и дожди: украинцев предупредили о непогоде

    (обновлено: )214
    Во Львове днем ожидается мокрый снег. Температура ночью будет 1 градус ниже нуля, а днем – 1-3 тепла. В то же время, в Киеве день пройдет без осадков. Ночью температура составит -1, а днем поднимется до 3-5 градусов тепла.
    Мокрый снег
    УНИАН

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. В понедельник, 20 ноября, в большинстве центральных, а также в восточных областях ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, сообщает Укргидрометцентр.

    В то же время, в Киеве день пройдет без осадков. Ночью температура составит —1, а днем поднимется до 3-5 градусов тепла.

    Во Львове днем ожидается мокрый снег. Температура ночью будет 1 градус ниже нуля, а днем – 1-3 тепла.

    В Одессе ночью и днем будет идти дождь, но будет теплее, чем в других регионах: 3-5 градусов выше нуля ночью и 5-7 – днем.

    В Днепре погода также не порадует горожан. Синоптики прогнозируют дождь, местами сильный. Ночью температура составит 2-4 градуса тепла, днем — 3-5 градусов.

    В Харькове ожидаются дожди с мокрым снегом и 5-7 градусов выше нуля днем. Ночью будет немного прохладнее – 3-5 градусов тепла.

    Напомним, недавно в Киеве выпал первый снег, правда он сразу растаял.

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