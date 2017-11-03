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    Общество

    Синоптики сообщили, какую погоду ждут на выходные

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    По информации Гидрометцентра, в Киеве – без существенных осадков, ветер северо-западный, 3-10 м/с. Температура ночью 5-7 градусов тепла, днем около 10 градусов.
    Туман
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять теплая воздушная масса и поле повышенного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

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    "В восточных областях в субботу пройдет небольшой дождь, на остальной территории страны – без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-10 м/с. Температура ночью 3-8 градусов тепла, днем 6-11 градусов, на юге до 15 градусов; на высокогорье Карпат ночью около 0, днем 0-5 градусов тепла, — говорится в сообщении.

    В Киеве – без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-10 м/с. Температура ночью 5-7 градусов тепла, днем около 10 градусов.

    Ранее сообщалось, что в Киеве ожидался сильный ветер, а также осадки в виде мокрого снега с дождем.

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