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19.10.201709:51
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    Общество

    Погода в Украине: "бабье" лето отступает

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    По информации Украинского гидрометцентра, в Украину идет похолодание, температура ночью 6-11 °, днем 15-20 °, на Прикарпатье, Винницкой, Николаевской 21-23 °, в Одесской области до 25 °.
    Осень. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. В четверг, 19 октября, в Украине без осадков, сообщает Гидрометцентр.

    Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 5-10 м / с.

    Температура ночью 6-11 °, днем 15-20 °, на Прикарпатье, Винницкой, Николаевской 21-23 °, в Одесской области до 25 °.

    В Киеве без осадков. Ночью и утром туман. Ночью около 10 °, днем 17..19 °.

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    Карта погоды на 19 октября
    meteo.gov.ua
    Карта погода на 20 октября

    Ранее сообщалось, что число погибших в результате лесных пожаров, бушующих в Португалии и испанском автономном сообществе Галисия, увеличилось до 35 человек. Как уточнил руководитель Гражданской обороны Португалии, в центральных и северных провинциях жертвами огня стал 31 человек.

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