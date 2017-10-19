Погода в Украине: "бабье" лето отступает

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. В четверг, 19 октября, в Украине без осадков, сообщает Гидрометцентр.

Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 6-11 °, днем 15-20 °, на Прикарпатье, Винницкой, Николаевской 21-23 °, в Одесской области до 25 °.

В Киеве без осадков. Ночью и утром туман. Ночью около 10 °, днем 17..19 °.

УкрГМЦ, facebook Карта погоды на 19 октября

meteo.gov.ua Карта погода на 20 октября

Ранее сообщалось, что число погибших в результате лесных пожаров, бушующих в Португалии и испанском автономном сообществе Галисия, увеличилось до 35 человек. Как уточнил руководитель Гражданской обороны Португалии, в центральных и северных провинциях жертвами огня стал 31 человек.