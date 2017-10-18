Погода в Украине: местами до 25°

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. В среду, 18 октября, в Украине без осадков, сообщает Гидрометцентр.

Ночью и утром в западных, центральных и южных областях местами туман.

Ветер юго-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 6-11 °, днем 17-22 °, на Прикарпатье 23-25 °; в восточной части ночью 3-8 ° тепла, днем 14-19 °.

В Киеве без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 8-10 °, днем около 20 °.

УкрГМЦ, facebook Карта погоды на 18 октября

Ранее сообщалось, что число погибших в результате лесных пожаров, бушующих в Португалии и испанском автономном сообществе Галисия, увеличилось до 35 человек. Как уточнил руководитель Гражданской обороны Португалии, в центральных и северных провинциях жертвами огня стал 31 человек.