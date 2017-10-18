наверх
18.10.201709:38
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Погода в Украине: местами до 25°

    (обновлено: )34
    По информации Украинского гидрометцентра, в среду будет тепло, температура ночью 6-11°, днем 17-22°, на Прикарпатье 23-25°; в восточной части ночью 3-8° тепла, днем 14-19°.
    Осень в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. В среду, 18 октября, в Украине без осадков, сообщает Гидрометцентр.

    Ночью и утром в западных, центральных и южных областях местами туман.

    Ветер юго-западный, 5-10 м / с.

    Температура ночью 6-11 °, днем 17-22 °, на Прикарпатье 23-25 °; в восточной части ночью 3-8 ° тепла, днем 14-19 °.

    В Киеве без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 8-10 °, днем около 20 °.

    УкрГМЦ, facebook
    Карта погоды на 18 октября

    Ранее сообщалось, что число погибших в результате лесных пожаров, бушующих в Португалии и испанском автономном сообществе Галисия, увеличилось до 35 человек. Как уточнил руководитель Гражданской обороны Португалии, в центральных и северных провинциях жертвами огня стал 31 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Столкновения под Верховной Радой
    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям
    Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Архивное фото
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Больница в Украине. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Отопительный сезон: в ожидании холодов