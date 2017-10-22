Синоптики рассказали, чего украинцам ждать от погоды в воскресенье

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. В Украине в воскресенье, 22 октября, местами пройдут дожди, будет по-осеннему прохладно, передает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в восточных, большинстве южных и Днепропетровской областях ожидается дождь.

"Днем в восточных, большинстве южных и Днепропетровской областях дождь", — говорится в сообщении.

Ветер будет преимущественно восточный и северо-восточный, со скоростью 5-10 м / с.

Температура установится на уровне 5-10 градусов тепла. Только в южной части, Прикарпатье и Закарпатье будет немного теплее — температура достигнет 11-16 градусов тепла.

Ранее синоптики пообещали, что скоро в Украине пойдет снег.