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    Общество

    Синоптики рассказали, чего украинцам ждать от погоды в воскресенье

    (обновлено: )70
    Температура в Украине установится на уровне 5-10 градусов тепла. Только в южной части, Прикарпатье и Закарпатье будет немного теплее - температура достигнет 11-16 градусов тепла.
    Туман
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. В Украине в воскресенье, 22 октября, местами пройдут дожди, будет по-осеннему прохладно, передает Украинский гидрометцентр.

    Снег в Карпатах
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    "Теплое" начало осени. В Карпатах выпал снег

    По данным синоптиков, в восточных, большинстве южных и Днепропетровской областях ожидается дождь.

    "Днем в восточных, большинстве южных и Днепропетровской областях дождь", — говорится в сообщении.

    Ветер будет преимущественно восточный и северо-восточный, со скоростью 5-10 м / с.

    Температура установится на уровне 5-10 градусов тепла. Только в южной части, Прикарпатье и Закарпатье будет немного теплее — температура достигнет 11-16 градусов тепла.

    Ранее синоптики пообещали, что скоро в Украине пойдет снег.

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