Погода в субботу: дожди и холода

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. В субботу, 7 октября, в Украине местами пройдут дожди, будет довольно прохладно, сообщается на странице Украинского гидрометеорологического центра в социальной сети Facebook.

В целом по стране будет облачная погода с прояснениями. В южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях ожидаются дожди, днем в Одесской области будет сильный дождь. По данным синоптиков, на остальной территории осадков не ожидается.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в южной части порывы 15-20 м/с. Температура днем 11-16 градусов.

Сообщается, что в южной и восточной части днем будет 13-18 градусов, в Крыму до плюс 22 градусов.

"Столицу в субботу осадки обойдут. Температура днем 13-15", — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Во Львове завтра тоже без осадков. Температура днем 12-14 градусов.

В Одессе ночью умеренный, днем сильный дождь. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура днем 11-13.

В Днепре в субботу также пройдет небольшой дождь. Температура днем 14-16 градусов.

В Харькове синоптики завтра ожидают небольшой дождь. Температура днем 14-16 градусов.

В Карпатах в субботу тоже без осадков. Температура днем 3-8 градусов.

Напомним, в последние дни в Украину пришли холода и дожди.