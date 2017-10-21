Синоптики рассказали, когда украинцам ждать снег

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Синоптики прогнозируют, что уже во вторник, 24 октября, ожидается первый снег в северных областях Украины, сообщает Укргидрометцентр.

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Также во вторник на западе ожидаются умеренные дожди, в северных областях местами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

По данным синоптиков, 29 октября дождь с мокрым снегом накроет восточную часть Украины.

Ранее синоптики предупреждали о приближающихся заморозках.