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    Общество

    Синоптики рассказали, когда украинцам ждать снег

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    На севере снег может пойти уже в будущий вторник. На западе в этот день ожидаются умеренные дожди, в северных областях местами с мокрым снегом.
    Погода в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Синоптики прогнозируют, что уже во вторник, 24 октября, ожидается первый снег в северных областях Украины, сообщает Укргидрометцентр.

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    Также во вторник на западе ожидаются умеренные дожди, в северных областях местами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

    По данным синоптиков, 29 октября дождь с мокрым снегом накроет восточную часть Украины.

    Ранее синоптики предупреждали о приближающихся заморозках.

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