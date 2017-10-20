В Украину идут заморозки

Karl-Josef Hildenbrand / dpa /

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. На будущей неделе, 24-25 октября, в Украине температура ночью опустится до 2 градусов мороза, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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По данным синоптиков, 25 октября в западных, северных и местами центральных областях небольшие дожди, 24 октября на западе умеренные дожди, в северных областях местами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

"Температура ночью от 4 градусов тепла до 2 градусов мороза, в западной и южной частях 1-7 градусов тепла, на крайнем юге до 10 градусов, днем ​​3-9 градусов тепла, на юге страны и Закарпатье 8-14 градусов, в Крыму до 17 градусов", — говорится в сообщении.

Напомним, в последние дни в Украину пришло "бабье лето".