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    На Эльбрусе растаявший снег обнажил жуткие находки

    (обновлено: )44310
    С прошлой пятницы были совершены облеты Эльбруса на вертолете и обнаружены в разных местах тела шестерых альпинистов. Тела троих из них нашли на высоте 5500 метров в районе Западной вершины горы.
    Эльбрус
    RIA News Алексей Бойцов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. На Эльбрусе обнаружили тела шестерых альпинистов, которые погибли на горе в разное время более десяти лет назад. Об этом сообщил руководитель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев, передает РИА Новости.

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    "С прошлой пятницы наши ребята совершали облеты Эльбруса на вертолете и обнаружили в разных местах тела шестерых альпинистов. Тела троих из них нашли на высоте 5500 метров в районе Западной вершины горы", — сказал он.

    По словам Гулиева, еще три тела, в том числе одной женщины, были обнаружены на высоте около 5300 метров.

    "Тела погибших вытаяли из-под слоя льда и снега из-за жаркой погоды, которая наблюдалась в горах в августе и сентябре", — добавил он.

    Личности погибших пока не установлены.

    "Этим займутся сотрудники следственного комитета. Предположительно, трое погибли в 2000-х годах. Пока можно лишь сказать, что погибшая женщина – из Санкт-Петербурга, она пропала на Эльбрусе в начале 90-х", — добавил Гулиев.

    В январе спасатели передали медикам троих альпинистов из Одессы, которые попали под лавину в горах Приэльбрусья. Ранее группа из пяти альпинистов из Одессы попала под небольшую лавину в ущелье Курмычи в Эльбрусском районе на высоте около 2,7 тысячи метров.

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