В Украину идут шквальный ветер и дожди

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. В Украине 6 октября из-за активного циклона на западе, севере и в центре страны усилится ветер, местами ожидается дождь.

В Одесской области ожидается сильный ветер, скорость которого может достигать 19-24 метров в секунду — это критерии стихийного явления. Об этом сообщает Укргидрометцентр и ГСЧС в Одесской области.

Отметим, что ветер скоростью в 24 метра может срывать крыши со зданий. Удар стихии ожидается в первой половине дня. Также может быть небольшой дождь.

По данным Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, в пятницу в Одессе и области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, днем – северный. Ночная температура воздуха в Одессе составит 12 – 14, дневная – 20 – 22 градуса. По области ночью будет 9 – 14, днем – 18 – 23 градуса. На автодорогах региона ночью и утром местами дымка, видимость – 1 – 2 км.

Отметим, что в последнюю неделю в Украине заметно похолодало после довольно теплого сентября. А на юге Одесской области зацвели яблони.