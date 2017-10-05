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    В Украину идут шквальный ветер и дожди

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    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (210)

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    Отметим, что в Одессе ожидается сильный ветер, скорость которого может достигать 19-24 метров в секунду - это критерии стихийного явления. Ветер скоростью в 24 метра может срывать крыши со зданий.
    Осень
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. В Украине 6 октября из-за активного циклона на западе, севере и в центре страны усилится ветер, местами ожидается дождь.

    В Одесской области ожидается сильный ветер, скорость которого может достигать 19-24 метров в секунду — это критерии стихийного явления. Об этом сообщает Укргидрометцентр и ГСЧС в Одесской области.

    Отметим, что ветер скоростью в 24 метра  может срывать крыши со зданий. Удар стихии ожидается в первой половине дня. Также может быть небольшой дождь.

    По данным Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, в пятницу в Одессе и области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, днем – северный. Ночная температура воздуха в Одессе составит 12 – 14, дневная – 20 – 22 градуса. По области ночью будет 9 – 14, днем – 18 – 23 градуса. На автодорогах региона ночью и утром местами дымка, видимость – 1 – 2 км.

    Отметим, что в последнюю неделю в Украине заметно похолодало после довольно теплого сентября. А на юге Одесской области зацвели яблони.

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