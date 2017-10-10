Погода в Украине: дожди отступают

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Во вторник, 10 октября, в Украине осадков не прогнозируется, сообщает Гидрометцентр.

Ночью и утром в южной части страны местами туман.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 10-15°, на крайнем юге страны ночью 7-10°, днем 15-18°; в Карпатах в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

Во вторник в Киеве без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-4° тепла, днем 12-14°.

Гидрометцентр, facebook Карта погоды на 10 октября

Ранее сообщалось, что из-за урагана "Нэйт" в американских штатах Миссисипи и Алабама более 100 тысяч человек остались без света.