наверх
12.11.201709:10
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Воскресная погода: Украину зальют дожди

    (обновлено: )12510
    В Украине в воскресенье почти на всей территории ожидаются умеренные дожди. Воздух в среднем прогреется от 7 до 13 градусов.
    Погода. Дождь
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. В воскресенье, 12 ноября, почти на всей территории Украины пройдут дожди, немного похолодает, передает Гидрометцентр.

    Рыбный дождь в Мексике. Видео
    Канал Doble Con todo на Youtube
    В Мексике прошел "рыбный дождь"

    В Киеве в этот день умеренный дождь, температура днем от 5 до 7 градусов тепла.

    На Западе Украины местами сильные дожди, воздух прогреется до 9 градусов тепла.

    В восточных областях также осадки, тут немного теплее — температура от 7 до 10 градусов тепла днем.

    В центральных областях до 9 градусов тепла, синоптики также обещают осадки.

    На севере страны немного прохладнее — до 7 градусов тепла, дожди.

    А вот на юге страны в воскресенье без осадков, солнечно. Температура от 12 до 14 градусов тепла.

    Напомним, в субботу в Киеве утром был сильный туман.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент РФ Владимир Путин перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
    Путин - Трамп: вьетнамский саммит
    Погребинский: разрыв дипломатических отношений с РФ в перспективе возможен. Видео
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Волошин: польский аналог сайта "Миротворец" — ужас для украинских политиков. Видео
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Луи Си Кей
    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Хоффман...