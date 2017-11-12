Воскресная погода: Украину зальют дожди

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. В воскресенье, 12 ноября, почти на всей территории Украины пройдут дожди, немного похолодает, передает Гидрометцентр.

В Киеве в этот день умеренный дождь, температура днем от 5 до 7 градусов тепла.

На Западе Украины местами сильные дожди, воздух прогреется до 9 градусов тепла.

В восточных областях также осадки, тут немного теплее — температура от 7 до 10 градусов тепла днем.

В центральных областях до 9 градусов тепла, синоптики также обещают осадки.

На севере страны немного прохладнее — до 7 градусов тепла, дожди.

А вот на юге страны в воскресенье без осадков, солнечно. Температура от 12 до 14 градусов тепла.

Напомним, в субботу в Киеве утром был сильный туман.