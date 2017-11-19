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    Общество

    Снег, дождь, ветра. Погода в воскресенье не порадует украинцев

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    В воскресенье погода в Украине заметно испортится. На большей территории страны пройдут дожди со снегом, температура не превысит 11 градусов тепла.
    Женщина под зонтом
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. В воскресенье, 19 ноября, в Украине, кроме отдельных областей, пройдут дожди со снегом, температура воздуха местами днем поднимется до отметки плюс 11 градусов, передает Укргидрометцентр.

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    Так, по данным синоптиков, во всех западных областях ожидается переменная облачность, днем температура воздуха составит 3-6 градусов тепла.

    На востоке — небольшой дождь, температура до 10 градусов тепла.

    В центре будет облачно, местами дожди со снегом, до шести градусов тепла днем.

    На севере Украины синоптики обещают дождь с мокрым снегом, днем 4-6 градусов тепла.

    На юге в воскресенье пройдут дожди, температура воздуха поднимется до +11 градусов.

    В Киеве в воскресенье пройдут дожди с мокрым снегом, днем до 6 градусов тепла.

    Напомним, недавно в Киеве выпал первый снег, правда он сразу растаял.

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