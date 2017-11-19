Снег, дождь, ветра. Погода в воскресенье не порадует украинцев

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. В воскресенье, 19 ноября, в Украине, кроме отдельных областей, пройдут дожди со снегом, температура воздуха местами днем поднимется до отметки плюс 11 градусов, передает Укргидрометцентр.

Так, по данным синоптиков, во всех западных областях ожидается переменная облачность, днем температура воздуха составит 3-6 градусов тепла.

На востоке — небольшой дождь, температура до 10 градусов тепла.

В центре будет облачно, местами дожди со снегом, до шести градусов тепла днем.

На севере Украины синоптики обещают дождь с мокрым снегом, днем 4-6 градусов тепла.

На юге в воскресенье пройдут дожди, температура воздуха поднимется до +11 градусов.

В Киеве в воскресенье пройдут дожди с мокрым снегом, днем до 6 градусов тепла.

Напомним, недавно в Киеве выпал первый снег, правда он сразу растаял.