В МВД считают, что в Украине безопаснее, чем в ЕС и США

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Cоветник министра МВД Зорян Шкиряк заявил, что хотя в Украине ни один человек не может чувствовать себя защищенным на 100%, но это лучшая ситуация, чем в США и странах Евросоюза.

"Ни в Нью-Йорке, ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Брюсселе, ни в Анкаре, ни в Барселоне сегодня ни один человек не может чувствовать себя на 100% защищенным. Не может чувствовать себя защищенным на 100% и человек в Украине. Мы не можем поставить по полицейскому возле каждого гражданина. Могу сказать, что я тоже никогда не чувствую себя в безопасности", — сказал он, передает "112 Украина".

По его словам, ни в одной европейской стране, где случались террористические акты, никто из граждан не обвинял полицию и спецслужбу, и тем самым не мешал расследованию.

"Когда мы наконец поймем, что наша безопасность – это наша общая ответственность и что нет ни одной страны мира, где можно защититься от терроризма на 100%! Сложная криминогенная ситуация, в том числе высокий уровень террористической угрозы, которая у нас в Украине есть постоянно. Хотя, возможно, значительно меньше, чем во многих цивилизованных странах. И при этом они не воюют, а мы воюем", — добавил советник.

Напомним, в первые выходные дни ноября в Днепре пятеро полицейских, выехавших на квартирную кражу, получили ранения. В Харькове неизвестные из огнестрельного оружия расстреливали в центре города местного бизнесмена. А в Киеве на окружной в собственном автомобиле нашли труп владельца с огнестрельными ранениями.