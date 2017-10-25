Грядущая эпидемия гриппа может стать опаснее, чем прошлогодняя - пресс-конференция

В четверг, 26 октября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Грядущая эпидемия гриппа может стать опаснее, чем прошлогодняя".

Гриппом ежегодно болеют миллионы украинцев, только в прошлом году из-за осложнений умерло более 170 человек. В этом эпидемиологическом сезоне в Украине будут циркулировать три штамма гриппа — А/H3N2/Гонконг, В/Брисбен и новый для украинцев А/H1N1/Мичиган. В Министерстве здравоохранения Украины говорят, что эпидемии, скорее всего, избежать не удастся. Медики ожидают более масштабной эпидемии гриппа и ОРВИ, чем в 2016-2017 году. В прошлом эпидсезоне заболевших было 6,2 млн, большинство из них — дети. "Наблюдения за гриппом, данные об иммунитете к заболеванию у здоровых людей, а также низкий процент вакцинации населения плюс ухудшение социально-экономической ситуации в Украине позволяют прогнозировать увеличение количества заболевших на 14%", — заявили в Минздраве.

В эпидсезоне 2017-2018 ожидается три штамма, два из них — типа А, и один — типа В. Из типов А самый опасный H1N1, H3N2 тоже опасен, но все-таки не настолько, как H1N1. Какой именно из этих штаммов будет доминировать на Северном полушарии, врачи пока не уверены.

Пик смертности от осложнений, вызванных надвигающимся на Украину гриппом, выпадает на людей в возрасте 25-50 лет, и в группе риска не только старики и дети, поэтому лучшая защита — вакцинация, уверена врачи-инфекционисты.

Каковы особенности заболевания гриппом "Мичиган" и "Гонконг"? Где и как пройти вакцинацию? Есть ли в Украине средства лечения гриппа, как больницах, так и в аптеках?

Эксперты пресс-конференции:

Юрий Ромаскевич, доктор медицинских наук, профессор, главный врач Херсонского областного центра общественного здравоохранения и спортивной медицины

Олег Назар, кандидат медицинских наук, доцент кафедры клинической, лабораторной иммунологии и аллергологии НМАПО имени П.Л. Шупика

Сергей Кравченко, ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины, врач-иммунолог

Анна Гарань, главный педиатр клиники "Борис"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 26 октября в 13.00

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