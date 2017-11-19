Самые опасные страны для путешественников. Украина попала в список

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Международная организация International SOS, которая занимается безопасностью туристов в мире, создала карту самых опасных стран в 2018 году, сообщает пресс-служба организации.

Читайте также: Криминальные войны. Украина в шаге от кровавого бандитизма

Самыми опасными странами оказались Сирия, Ливия, Йемен, Сомали, Ирак, Афганистан, Гвинея-Бисау, Бурунди. Они обозначены символом "Е", который обозначает "экстремальный уровень риска".

В то же время Мексика, Египет, Индия и Украина являются примерами "средних" рейтингов риска путешествий, которые имеют более высокий рейтинг риска в конкретных регионах в этой стране.

Карта международной организации International SOS

Ранее исследовательская компания Euromonitor International назвала самым привлекательным для туристов городом в 2017 году Гонконг.