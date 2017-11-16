наверх
16.11.201719:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Харькове у родителей забрали детей, живших в жутких условиях

    (обновлено: )91
    По данным правоохранителей, о семье, родители в которой злоупотребляют спиртным, в полицию сообщили неравнодушные граждане. Детей временно изъяли из семьи.
    В Харькове у родителей забрали детей, живших в жутких условиях
    kh.depo.ua

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Харьковские правоохранители 15 ноября во время рейда выявили семью, в которой не обеспечиваются надлежащие условия проживания для двух детей, сообщает издание Vgorode.ua.

    По данным правоохранителей, о семье, родители в которой злоупотребляют спиртным, в полицию сообщили неравнодушные граждане.

    kh.depo.ua
    В Харькове у родителей забрали детей, живших в жутких условиях

    Детей временно изъяли из семьи, родители привлечены к административной ответственности по ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями их обязанностей), им предоставлено время на создание необходимых условий.

    "В случае непонимания со стороны родителей и их нежелании улучшить ситуацию, будет решаться вопрос о лишении их родительских прав", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что учителя запорожской гимназии обвинили в издевательстве над детьми.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Газманов, Валерия, Кобзон
    Культурная война. Запрет гастролей российских артистов
    Настольная игра Галичина 1918
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших