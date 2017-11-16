КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Харьковские правоохранители 15 ноября во время рейда выявили семью, в которой не обеспечиваются надлежащие условия проживания для двух детей, сообщает издание Vgorode.ua.

По данным правоохранителей, о семье, родители в которой злоупотребляют спиртным, в полицию сообщили неравнодушные граждане.

kh.depo.ua В Харькове у родителей забрали детей, живших в жутких условиях

Детей временно изъяли из семьи, родители привлечены к административной ответственности по ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями их обязанностей), им предоставлено время на создание необходимых условий.

"В случае непонимания со стороны родителей и их нежелании улучшить ситуацию, будет решаться вопрос о лишении их родительских прав", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что учителя запорожской гимназии обвинили в издевательстве над детьми.