Учителя запорожской гимназии обвинили в издевательстве над детьми - СМИ

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КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В гимназии № 107 города Запорожья учитель физкультуры заставил детей качать пресс на холодном, грязном полу, несмотря на наличие мягких матов и просьбы детей их подстелить.

Об инциденте этом сообщил активист Максим Иванищев на своей странице в Facebook.

Максим Иванищев, facebook Пост Максима Иванищева

По его словам, видео с урока сняли сами ученики. А преподаватель является мужем директора гимназии.

Ранее сообщалось, что в поселке Кушугум Запорожской области у 14-х школьников младших классов и учительницы обнаружили корь. Детей заразила учительница младших классов. Школа закрыта.