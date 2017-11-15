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    Общество

    Учителя запорожской гимназии обвинили в издевательстве над детьми - СМИ

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    На уроке физкультуры
    Скриншот видео

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В гимназии № 107 города Запорожья учитель физкультуры заставил детей качать пресс на холодном, грязном полу, несмотря на наличие мягких матов и просьбы детей их подстелить.

    Об инциденте этом сообщил активист Максим Иванищев на своей странице в Facebook.

    Максим Иванищев, facebook
    Пост Максима Иванищева

    По его словам, видео с урока сняли сами ученики. А преподаватель является мужем директора гимназии.

    Ранее сообщалось, что в поселке Кушугум Запорожской области у 14-х школьников младших классов и учительницы обнаружили корь. Детей заразила учительница младших классов. Школа закрыта.

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