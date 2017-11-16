Госдеп США сообщил детали закона об иностранных агентах

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина, Татьяна Калмыкова. Государственный департамент США внимательно следит за судьбой российского законопроекта по иностранным агентам и тем, как он будет реализован, сообщил РИА Новости представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы внимательно следим за этим законопроектом, чтобы узнать, будет ли он принят и как он будет реализован", — сообщил представитель госдепа, добавив, что в России его связывают с требованием минюста США зарегистрироваться телеканалу RT в качестве иностранного агента.

Как отметили в госдепе, ведомство сообщило российским партнерам, что "FARA (закон об иностранных агентах — Ред.) способствует прозрачности без ограничения свободы слова".

В госдепе пояснили, что регистрация в качестве иностранного агента в США "требует публичного раскрытия определенных видов деятельности и связей". "Он (закон — Ред.) не нацелен на агентов иностранной стороны из какой-то конкретной страны. FARA не ограничивает публикацию материалов, а требует лишь регистрацию, маркировку и сохранение записей. Некоторые страны утверждают, что FARA используется как средство ограничения политической свободы, такие утверждения ошибочны", — отметил собеседник агентства.

Кроме того, по словам представителя госдепа, "FARA не препятствует свободе выражения мнений, не регулирует содержание распространяемой информации, не ставит никаких ограничений на продвижение агента или публикацию информационных или информационно-пропагандистских материалов и является нейтральным в отношении всех стран".

"Что касается иностранного финансирования, то FARA не налагает никаких ограничений на получение иностранного финансирования неправительственными организациями, действующими в Соединенных Штатах, и не налагает никаких (дополнительных) налогов. Требования регистрации в рамках FARA не инициируются только финансированием из-за рубежа; скорее, регистрация требуется для тех, кто проводит определенную деятельность по просьбе или под руководством или контролем иностранной стороны", — заявили в госдепе.

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Накануне Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом, подчеркнули парламентарии.