Директору детсада под Киевом грозит наказание за приказ снять крестики

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В Департаменте образования и науки Киевской облгосадминистрации (КОГА) подтвердили неправомерность приказа №83А о запрете ношения воспитанниками дошкольного учебного заведения "Искорка" в городе Боярка Киево-Святошинского района Киевской области украшений, в том числе нательных крестиков, изданного директором детсада Натальей Ковальчук. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на соответствующий приказ.

Главный специалист отдела дошкольного образования Департамента образования и науки КОГА Любовь Кившар сообщила, что директор дошкольного учебного заведения, которая издала приказ, может понести дисциплинарную ответственность.

"Он неправомерный (приказ о запрете носить крестики — ред.), он не предусмотрен никакими нормативно-правовыми документами. Вопрос о привлечении директора детсада к ответственности будет решать отдел дошкольного образования Департамента образования и науки Киевской областной администрации. Если решим, что такой приказ будет иметь последствия и она заслуживает наказания, вынесем соответствующее решение", — сообщила Кившар.

Как отмечается, приказ о запрете ношения крестиков вызвал большой резонанс.

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