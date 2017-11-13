наверх
13.11.201716:58
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Директору детсада под Киевом грозит наказание за приказ снять крестики

    (обновлено: )24551
    В Департаменте образования и науки КОГА сообщили, что директор дошкольного учебного заведения, которая издала скандальный приказ, может понести дисциплинарную ответственность.
    Ленточки цветов государственного флага Украины
    Facebook Петра Порошенко

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В Департаменте образования и науки Киевской облгосадминистрации (КОГА) подтвердили неправомерность приказа №83А о запрете ношения воспитанниками дошкольного учебного заведения "Искорка" в городе Боярка Киево-Святошинского района Киевской области украшений, в том числе нательных крестиков, изданного директором детсада Натальей Ковальчук. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на соответствующий приказ.

    Храм УПЦ МП в Тернопольской области. Архивное фото
    УПЦ МП
    Война против УПЦ: "будете нам мешать - всех перережем!"

    Главный специалист отдела дошкольного образования Департамента образования и науки КОГА Любовь Кившар сообщила, что директор дошкольного учебного заведения, которая издала приказ, может понести дисциплинарную ответственность.

    "Он неправомерный (приказ о запрете носить крестики — ред.), он не предусмотрен никакими нормативно-правовыми документами. Вопрос о привлечении директора детсада к ответственности будет решать отдел дошкольного образования Департамента образования и науки Киевской областной администрации. Если решим, что такой приказ будет иметь последствия и она заслуживает наказания, вынесем соответствующее решение", — сообщила Кившар.

    Как отмечается, приказ о запрете ношения крестиков вызвал большой резонанс.

    Ранее сообщалось, что, по данным опроса центра информации Украинской православной церкви, большинство украинцев не поддерживают внедрение празднования Хэллоуина в стране.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Землетрясение в Иране
    Мощное землетрясение в Иране
    Михаил Саакашвили
    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили
    Скоростной поезд
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор