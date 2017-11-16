наверх
16.11.201716:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Проект "Стена". Задержан восьмой подозреваемый в хищении средств

    (обновлено: )69
    Как сообщили в НАБУ, в результате проведенных обысков задержали восьмого участника хищения средств проекта "Стена".
    Наручники
    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали подозреваемого в причастности к растрате госсредств, выделенных на проект "Стена", который предусматривает строительство оборонительных сооружений на границе с Россией, сообщила в четверг пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

    Архивное фото /twitter.com/Yatsenyuk_AP
    Хищение средств проекта "Стена": как всегда, виноваты "козлы отпущения"

    "Задержали восьмого участника хищения средств проекта "Стена", — говорится в сообщении.

    Правоохранители провели ряд обысков, по результатам которых задержали подозреваемого в причастности к растрате средств. Также во время обысков правоохранители изъяли более 40 печатей предприятий с признаками фиктивности, в том числе и тех, которые были задействованы в схеме завладения бюджетными средствами.

    Правоохранители проводят следственные действия, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

    Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что правоохранители задержали семь человек, среди которых работники Погранслужбы и представители предприятий-подрядчиков, по подозрению в растрате госсредств, выделенных на проект "Стена". Позже решением суда всем задержанным была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

    В 2015 году правительство утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое. Украинские правоохранители расследуют уголовное дело по факту хищения госсредств, выделенных на реализацию проекта.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Закон Украины
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Газманов, Валерия, Кобзон
    Культурная война. Запрет гастролей российских артистов
    Настольная игра Галичина 1918
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших