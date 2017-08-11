Проект "Стена". Арестован еще один подозреваемый в хищении средств

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. По делу о хищении средств, выделенных на строительство проекта "Стена" на украинско-российской границе, задержан еще один подозреваемый.

Соломенский суд Киева назначил бывшему начальнику первого отдела строительства ГПСУ Владимиру Целко содержание под стражей 60 суток с альтернативой внесения залога в 8,5 млн грн. Целко — офицер, осуществлявший надзор непосредственно за ходом выполнения проекта, передает телеканал "112 Украина".

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"Сторона обвинения инкриминирует ему, что этот человек подписывал акты выполненных работ, а работы на самом деле не были выполнены. Сам подозреваемый эти обвинения отвергает, его защита также. Защита сообщила, что уже завтра будет подана апелляция на такое решение. Также защита утверждает, что 8,5 млн грн – это неподъемная сумма для залога и поэтому эти средства вноситься не будут", — говорится в сообщении.

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Во вторник, 8 августа, детективы НАБУ и САП задержали шесть человек, причастных к хищению средств так называемого проекта "Стена". Среди задержанных — должностные лица Государственной пограничной службы и предприятий-подрядчиков. В тот же день был задержан еще один человек, который, по версии следствия, выполнял роль посредника.