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    Дело о растрате средств проекта "Стена" направлено в суд

    (обновлено: )46
    Как отмечается, у предпринимателя вымогали деньги за несоздание препятствий при исполнении условий договора по строительству объекта "Евростена".
    Архивное фото/ facebook.com/romabra

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Военная прокуратура Центрального региона Украины направила в суд обвинительный акт по делу о хищении средств при реализации так называемого проекта "Стена" на границе с РФ. Об этом говорится на сайте ведомства.

    Архивное фото /twitter.com/Yatsenyuk_AP
    Хищение средств проекта "Стена": как всегда, виноваты "козлы отпущения"

    "Обвинительный акт направлен в суд по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере служебным лицом, которое занимает ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды)", – говорится в сообщении.

    Отмечается, что Оболонский районный суд города Киева будет рассматривать уголовное производство по обвинению военнослужащих структурных подразделений Государственной пограничной службы Украины касательно вымогательства у предпринимателя "вознаграждения" за несоздание препятствий при исполнении условий договора по строительству объекта "Евростена", а именно подписание актов приема – передачи выполненных работ, перечисление денежных средств коммерческому обществу по договору и нерасторжение договорных отношений с коммерческим предприятием.

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    Во вторник, 8 августа, детективы НАБУ и САП задержали шесть человек, причастных к хищению средств так называемого проекта "Стена". Среди задержанных — должностные лица Государственной пограничной службы и предприятий-подрядчиков. В тот же день был задержан еще один человек, который, по версии следствия, выполнял роль посредника.

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