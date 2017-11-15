Бабушки и дедушки вредят внукам - данные исследования

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Бабушки и дедушки подвергают своих внуков риску, перекармливая их и оберегая от нагрузок.

К таким выводам пришли специалисты из Отделения общественного здравоохранения Совета медицинских исследований в Университете Глазго. Результаты их работы опубликованы в журнале PLOS One.

Из-за чрезмерной заботы со стороны бабушек и дедушек их внуки по мере взросления начинают страдать от лишнего веса и серьезных заболеваний.

"И бабушки, и дедушки, стремясь угодить маленьким любимцам, могут идти навстречу своим все более смекалистым внукам и внучкам. Они достают печенье при малейшем намеке на вспышку гнева и, согласно исследованиям, в роли родителей начинают слишком оберегать детей", — говорит Тэм Фрай из Фонда развития ребенка.

Старшее поколение опасается, что их внуки могут потеряться на улице, поэтому часто оставляют их под "домашним арестом", ограничивая детскую активность.

Исследователи констатируют, что многие пожилые люди часто курят в присутствии внуков. "Если регулярно курить рядом с детьми или угощать их чем-нибудь, это увеличивает риск заболевания раком по мере их взросления", — утверждает доктор Стефани Чемберс, возглавившая исследование.

Смотрите также: Гламурная 47-летняя бабушка покоряет соцсети

Медики все же признали важность близких отношений между детьми и старшим поколением. "Бабушки и дедушки хотят лучшего для своих внуков, так что чем большим количеством информации они будут владеть, чем более позитивную роль в жизни своих подопечных смогут сыграть, тем лучше все будет", — отметила глава благотворительной организации Grandparents Plus Люси Пик.