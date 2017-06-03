Российская бабушка снялась в рекламе нижнего белья

Одна из российских марок нижнего белья пошла на необычный шаг и пригласила для своего лукбука возрастную модель.
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Ею стала 61-летняя Татьяна Неклюдова. Ее фотографии, в том числе, появились и на сайте бельевого бренда.
Женщина позирует фотографу в нюдовых комплектах и в черных пикантных корсетах с прозрачными вставками.
Сама модель живет в Санкт-Петербурге и раньше работала старшим инженером. Она активно ведет свою страницу на Facebook и делится публикациями о себе.