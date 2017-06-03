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    Фотоленты

    Российская бабушка снялась в рекламе нижнего белья

    (обновлено: )236
    60-летняя модель снялась в рекламе нижнего белья
    60-летняя модель снялась в рекламе нижнего белья
    60-летняя модель снялась в рекламе нижнего белья
    60-летняя модель снялась в рекламе нижнего белья
    60-летняя модель снялась в рекламе нижнего белья
    60-летняя модель снялась в рекламе нижнего белья
    60-летняя модель снялась в рекламе нижнего белья
    60-летняя модель снялась в рекламе нижнего белья
    60-летняя модель снялась в рекламе нижнего белья
    oldushkamodels / Instagram
    60-летняя модель снялась в рекламе нижнего белья
    60-летняя модель снялась в рекламе нижнего белья
    oldushkamodels / Instagram
    60-летняя модель снялась в рекламе нижнего белья
    60-летняя модель снялась в рекламе нижнего белья
    oldushkamodels / Instagram
    60-летняя модель снялась в рекламе нижнего белья
    60-летняя модель снялась в рекламе нижнего белья
    oldushkamodels / Instagram
    60-летняя модель снялась в рекламе нижнего белья
    60-летняя модель снялась в рекламе нижнего белья
    oldushkamodels / Instagram
    60-летняя модель снялась в рекламе нижнего белья
    60-летняя модель снялась в рекламе нижнего белья
    oldushkamodels / Instagram
    60-летняя модель снялась в рекламе нижнего белья
    60-летняя модель снялась в рекламе нижнего белья
    oldushkamodels / Instagram

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    Сексапильная модель представит Украину на "Мисс Земля"11:33 02.06.2017
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    Одна из российских марок нижнего белья пошла на необычный шаг и пригласила для своего лукбука возрастную модель.

    Смотрите также: Сексапильная модель представит Украину на "Мисс Земля"

    Ею стала 61-летняя Татьяна Неклюдова. Ее фотографии, в том числе, появились и на сайте бельевого бренда. 

    Женщина позирует фотографу в нюдовых комплектах и в черных пикантных корсетах с прозрачными вставками. 

    Сама модель живет в Санкт-Петербурге и раньше работала старшим инженером. Она активно ведет свою страницу на Facebook и делится публикациями о себе. 

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