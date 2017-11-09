В Казахстане бабушка заживо сожгла новорожденную внучку

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. В Северо-Казахстанской области Казахстана бабушка сожгла заживо новорожденную внучку. Девочке не было и месяца. Пенсионерка кинула ребенка в топку и наблюдала за происходящим.

Об этом сообщает ktk.kz.

Мать ребенка в момент трагедии отлучилась в магазин. Бабушка арестована.

В доме, где произошла трагедия, проживала пенсионерка и ее приемная дочь с двумя детьми. Девятилетний мальчик ушел вместе с матерью, а когда пришел, первым заметил горящую девочку в печке. Арестованной Любови Русалиевой проведут все необходимые экспертизы, в том числе и психиатрическую. В деревне ее знали как пьющую, но доброжелательную женщину. По рассказам соседей, накануне трагедии 62-летняя Русалиева как раз решила бросить пить.

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