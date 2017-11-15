В Японии 89-летняя бабушка делает причудливые автопортреты

Кимико Нишимото 89 лет. Последние 17 она влюблена в фотографию, сама снимает и редактирует.

Лучше всего у старушки получаются причудливые и смешные автопортреты.

10 лет назад у Нишимото была персональная выставка в местном музее ее родного городка.

Сейчас бабушка замахнулась на художественную галерею Токио. Выставка под названием Asobokane (Давай поиграем) пройдет с 15 декабря по 18 января.

Ранее сообщалось, что шесть посетителей выставки роботехники в городе Огаки, Япония, получили ранения после того, как четырехкилограммовый дрон потерял управление и врезался в толпу.