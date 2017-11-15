В Японии 89-летняя бабушка делает причудливые автопортреты

Кимико Нишимото 89 лет. Последние 17 она влюблена в фотографию, сама снимает и редактирует.
Лучше всего у старушки получаются причудливые и смешные автопортреты.
10 лет назад у Нишимото была персональная выставка в местном музее ее родного городка.
Сейчас бабушка замахнулась на художественную галерею Токио. Выставка под названием Asobokane (Давай поиграем) пройдет с 15 декабря по 18 января.
Ранее сообщалось, что шесть посетителей выставки роботехники в городе Огаки, Япония, получили ранения после того, как четырехкилограммовый дрон потерял управление и врезался в толпу.