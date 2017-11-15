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15.11.201715:59
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    Фотоленты

    В Японии 89-летняя бабушка делает причудливые автопортреты

    (обновлено: )99
    72-летняя Кимико Нишимото мгновенно влюбилась в фотографию и стала делать причудливые и смешные автопортреты
    72-летняя Кимико Нишимото мгновенно влюбилась в фотографию и стала делать причудливые и смешные автопортреты
    72-летняя Кимико Нишимото мгновенно влюбилась в фотографию и стала делать причудливые и смешные автопортреты
    72-летняя Кимико Нишимото мгновенно влюбилась в фотографию и стала делать причудливые и смешные автопортреты
    72-летняя Кимико Нишимото мгновенно влюбилась в фотографию и стала делать причудливые и смешные автопортреты
    72-летняя Кимико Нишимото мгновенно влюбилась в фотографию и стала делать причудливые и смешные автопортреты
    72-летняя Кимико Нишимото мгновенно влюбилась в фотографию и стала делать причудливые и смешные автопортреты
    72-летняя Кимико Нишимото мгновенно влюбилась в фотографию и стала делать причудливые и смешные автопортреты
    72-летняя Кимико Нишимото мгновенно влюбилась в фотографию и стала делать причудливые и смешные автопортреты
    72-летняя Кимико Нишимото мгновенно влюбилась в фотографию и стала делать причудливые и смешные автопортреты
    72-летняя Кимико Нишимото мгновенно влюбилась в фотографию и стала делать причудливые и смешные автопортреты
    72-летняя Кимико Нишимото мгновенно влюбилась в фотографию и стала делать причудливые и смешные автопортреты
    72-летняя Кимико Нишимото мгновенно влюбилась в фотографию и стала делать причудливые и смешные автопортреты
    72-летняя Кимико Нишимото мгновенно влюбилась в фотографию и стала делать причудливые и смешные автопортреты
    Kimiko Nishimoto / kimikosan.exblog.jp
    72-летняя Кимико Нишимото мгновенно влюбилась в фотографию и стала делать причудливые и смешные автопортреты
    Kimiko Nishimoto / kimikosan.exblog.jp
    72-летняя Кимико Нишимото мгновенно влюбилась в фотографию и стала делать причудливые и смешные автопортреты
    Kimiko Nishimoto / kimikosan.exblog.jp
    72-летняя Кимико Нишимото мгновенно влюбилась в фотографию и стала делать причудливые и смешные автопортреты
    Kimiko Nishimoto / kimikosan.exblog.jp
    72-летняя Кимико Нишимото мгновенно влюбилась в фотографию и стала делать причудливые и смешные автопортреты
    Kimiko Nishimoto / kimikosan.exblog.jp
    72-летняя Кимико Нишимото мгновенно влюбилась в фотографию и стала делать причудливые и смешные автопортреты
    Kimiko Nishimoto / kimikosan.exblog.jp
    72-летняя Кимико Нишимото мгновенно влюбилась в фотографию и стала делать причудливые и смешные автопортреты
    Kimiko Nishimoto / kimikosan.exblog.jp
    72-летняя Кимико Нишимото мгновенно влюбилась в фотографию и стала делать причудливые и смешные автопортреты
    Kimiko Nishimoto / kimikosan.exblog.jp
    72-летняя Кимико Нишимото мгновенно влюбилась в фотографию и стала делать причудливые и смешные автопортреты
    Kimiko Nishimoto / kimikosan.exblog.jp
    72-летняя Кимико Нишимото мгновенно влюбилась в фотографию и стала делать причудливые и смешные автопортреты
    Kimiko Nishimoto / kimikosan.exblog.jp
    72-летняя Кимико Нишимото мгновенно влюбилась в фотографию и стала делать причудливые и смешные автопортреты
    Kimiko Nishimoto / kimikosan.exblog.jp
    72-летняя Кимико Нишимото мгновенно влюбилась в фотографию и стала делать причудливые и смешные автопортреты
    Kimiko Nishimoto / kimikosan.exblog.jp
    72-летняя Кимико Нишимото мгновенно влюбилась в фотографию и стала делать причудливые и смешные автопортреты
    Kimiko Nishimoto / kimikosan.exblog.jp

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    Кимико Нишимото 89 лет. Последние 17 она влюблена в фотографию, сама снимает и редактирует.

    Японский фотограф снимает котиков кунг-фу
    Photo/IC
    Коты-каратисты. Японский фотограф делает уникальные фото пушистиков

    Лучше всего у старушки получаются причудливые и смешные автопортреты.

    10 лет назад у Нишимото была персональная выставка в местном музее ее родного городка.

    Сейчас бабушка замахнулась на художественную галерею Токио. Выставка под названием Asobokane (Давай поиграем) пройдет с 15 декабря по 18 января.

    Ранее сообщалось, что шесть посетителей выставки роботехники в городе Огаки, Япония, получили ранения после того, как четырехкилограммовый дрон потерял управление и врезался в толпу.

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