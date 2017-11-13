Фанаты проклинают королеву поп-музыки Японии из-за неправильного флага

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Южно-корейские поклонники японской поп-певицы Аюми Хамасаки подвергли ее критике из-за военного флага Японии, размещенно на куртке исполнительницы.

Оказалось, что во время одного из последних концертов Аюми появилась на сцене в куртке своего танцора: на ней была нашивка военного флага Японии, который в Корее до сих пор считается символом японского империализма и японской агрессии против Кореи.

Фото Japan Today Пиджак японской певицы Аюми, который вызвал гнев поклонников

Корейские фаны в ответ развернули против Хамасаки настоящую кампанию в социальных сетях, некоторые дошли до публикации проклятий в ее адрес.

После такой реакции на видео-записи злосчастного концерта изображение японского флага на куртке Аюми было скрыто.

Справка

Аюми Хамасаки является одной из самых успешных исполнителей в истории музыкальной индустрии Японии и носит неофициальный титул "Императрица японской поп-музыки".

С 1998 года она выпустила семнадцать альбомов, шесть мини-альбомов, десять сборников, 54 сингла, а также несколько нестудийных альбомов.

Аюми Хамасаки три раза подряд выигрывала Гран-при на Japan Record Taishou (японский аналог премии "Грэмми") с 2001 по 2003 год.