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    Культура

    Наташа Королева поблагодарила СБУ за разрешение посетить похороны бабушки

    Тема:

    Взять и запретить. Культурная война с РФ (150)

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    Наташа Королева поблагодарила Службу безопасности Украины за разрешение посетить страну в связи с похоронами своей бабушки, отметив, что "мир не без добрых людей".
    Эстрадная певица Наташа Королева
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Российская певица Наташа Королева поблагодарила Службу безопасности Украины за разрешение посетить страну в связи с похоронами своей бабушки, отметив, что "мир не без добрых людей".

    Певица Наташа Королева. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Табуированная Королева. В соцсетях, кстати, вспоминают желтые тюльпаны

    В октябре 2016 года СБУ на пять лет запретила въезд в страну Королевой, которая родилась в Киеве. В среду Королева в своем аккаунте в Instagram написала, что в Киеве умерла ее бабушка, но певица "не может прилететь ее похоронить". После этого в ведомстве пообещали пустить российскую певицу в страну на похороны.

    "Служба безопасности Украины заявила, что даст разрешение российской певице Наташе Королевой посетить страну в связи с похоронами бабушки! Спасибо, мир не без добрых людей!!!" — написала Королева на своей странице в социальной сети Instagram.

    Королева — не единственная российская артистка, которой запретили въезд на территорию Украины. В стране существует "черный список" деятелей культуры, в него входят более 80 человек, в том числе Олег Газманов, Иосиф Кобзон и Григорий Лепс.

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    Ранее сообщалось, что бабушка Наташи Королевой решила уехать из Украины.

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