В Раде предлагают отметить юбилей похода на Москву

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о проведении празднования юбилейных дат.

Проект подали на рассмотрение Рады народные депутаты Виктор Еленский, Николай Княжицкий и Ярослав Лесюк.

В приложении к постановлению приводится список знаменательных дат. Среди них "400 лет со времени похода гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного на Москву (1618)".

Также депутаты предлагают отметить на государственном уровне, выпустить памятные марки и монеты в связи с такими датами:

1030 со времени крещения Киевской Руси (988);

1000 со дня первого богослужения в Софийском соборе в Киеве (24.05.1018)

350 лет со времени провозглашения Петра Дорошенко гетманом всей Украины (1668);

250 лет со времени начала Колиивщины — восстание на Правобережной Украине (май 1768) и другие.

Ранее представитель президента в Крыму Борис Бабин считает, что Украина должна прекратить транспортное сообщение с Россией. В российской Госдуме уже ответили Украине на это заявление.