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    Общество

    В Раде предлагают отметить юбилей похода на Москву

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    (обновлено: )29804
    В парламент внесен проект постановления, в котором предлагается отметить 400-летний юбилей военного похода гетьмана Сагайдачного.
    Заседание Верховной Рады Украины, в Киеве, 6 октября 2017
    УНИАН

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о проведении празднования юбилейных дат.

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    РИА Новости Украина/Youtube
    Разрыв дипотношений Украины с Россией. Мнение Погребинского

    Проект подали на рассмотрение Рады народные депутаты Виктор Еленский, Николай Княжицкий и Ярослав Лесюк.

    В приложении к постановлению приводится список знаменательных дат. Среди них "400 лет со времени похода гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного на Москву (1618)".

    Также депутаты предлагают отметить на государственном уровне, выпустить памятные марки и монеты в связи с такими датами:

    1030 со времени крещения Киевской Руси (988);

    1000 со дня первого богослужения в Софийском соборе в Киеве (24.05.1018)

    350 лет со времени провозглашения Петра Дорошенко гетманом всей Украины (1668);

    250 лет со времени начала Колиивщины — восстание на Правобережной Украине (май 1768) и другие.

    Ранее представитель президента в Крыму Борис Бабин считает, что Украина должна прекратить транспортное сообщение с Россией. В российской Госдуме уже ответили Украине на это заявление.

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