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    Напавшего на журналистку "Эха Москвы" проверят на вменяемость

    (обновлено: )27
    Сообщается, что задержанному назначена судебно-психиатрическая экспертиза, так как он настаивает на длительной телепатической связи с потерпевшей.
    Задержание напавшего на ведущую Эха Москвы
    Виталий Рувинский в facebook

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Задержанному за покушение на убийство журналистки "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр Борису Грицу назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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    "Исходя из полученных показаний задержанного, который настаивает на длительной телепатической связи с потерпевшей, и на основании требований уголовно-процессуального законодательства, задержанному назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Кроме того, учитывая тяжесть совершенного деяния, следствие в ближайшее время будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения", — сказала Петренко.

    Фельгенгауэр в понедельник была ранена мужчиной, ворвавшимся в редакцию радиостанции, угрозы ее жизни нет, но состояние тяжелое; по предварительным данным, злоумышленником оказался проживающий в Израиле уроженец Грузии, испытывающий к журналистке личную неприязнь. По сведениям источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина говорит, что его зовут Борис Гриц, и утверждает, что Фельгенгауэр его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт".

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