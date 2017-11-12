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    Общество

    Задержана женщина, три недели "минировавшая" ГЭС возле Киева

    (обновлено: )24202
    По данным правоохранителей, "телефонным террористом" оказалась 60-летняя уроженка Хмельницкой области, которая временно подрабатывала продавцом на одном из столичных рынков.
    Женщина, минировшая ГЭС под Киевом
    ГУ НП в Киевской области/Facebook

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Полицейские задержали 60-летнюю женщину, которую подозревают в ложных сообщениях о минировании Вышгородской ГЭС под Киевом, сообщает в воскресенье пресс-служба Национальной полиции Украины.

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    "Полиция Киевской области задержала женщину, которая на протяжении трех недель "минировала" Вышгородскую ГЭС… Телефонным террористом оказалась 60-летняя уроженка Хмельницкой области, которая временно подрабатывала продавцом на одном из столичных рынков. Тревожные звонки осуществляла в выходные дни, из разных столичных таксофонов. Все свои преступные действия фиксировала в блокноте", — говорится в сообщении полиции на Facebook.

    ГУ НП в Киевской области/Facebook, 12 ноября 2017

    По данным полиции, женщину задержали во время очередного звонка, она призналась в содеянном. Полиция завела уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности", санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.

    Сообщения о минировании поступают правоохранителям практически ежедневно. На этой неделе правоохранители получили сообщения о минировании аэропортов в девяти городах Украины, информация не подтвердилась.

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