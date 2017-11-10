В полицию поступили сообщения о минировании аэропортов в девяти городах

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Правоохранители получили сообщения о минировании аэропортов в девяти городах Украины, информация относительно трех не подтвердилась, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"Были сообщения о минировании аэропорта в Виннице, а также Херсоне, Запорожье, Ивано-Франковске, Черновцах, Харькове, Одессе, Днепре и Ровно", — сказал Тракало.

По его словам, в аэропорты выехали группы взрывотехников.

В данный момент из аэропортов в Ровно, Херсоне и Харькове эвакуированы несколько десятков людей, проверка продолжается.

Кроме того, взрывотехники продолжают работать в Запорожье, где из аэропорта эвакуированы 200 сотрудников и 500 пассажиров.

В Виннице, Черновцах и Днепре сообщения о минировании не подтвердились.

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Накануне также полиция Киева сообщила, что получила три сообщения о минировании: двух станций метро и палаточного городка в центре города. Были эвакуированы около 400 человек.