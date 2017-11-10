наверх
10.11.201714:43
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В полицию поступили сообщения о минировании аэропортов в девяти городах

    (обновлено: )34221
    В данный момент из аэропортов в Ровно, Херсоне и Харькове эвакуированы несколько десятков людей, проверка продолжается. Кроме того, взрывотехники продолжают работать в Запорожье, где из аэропорта эвакуированы 200 сотрудников и 500 пассажиров.
    Открытие нового терминала международного аэропорта Харьков
    RIA News Игорь Чекачков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Правоохранители получили сообщения о минировании аэропортов в девяти городах Украины, информация относительно трех не подтвердилась, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

    Во Львове в помещении детского сада вспыхнул пожар. Видео
    Канал ГСЧС во Львовской области на Youtube
    Во львовском детсадике вспыхнул пожар, 40 детей были эвакуированы

    "Были сообщения о минировании аэропорта в Виннице, а также Херсоне, Запорожье, Ивано-Франковске, Черновцах, Харькове, Одессе, Днепре и Ровно", — сказал Тракало.

    По его словам, в аэропорты выехали группы взрывотехников.

    В данный момент из аэропортов в Ровно, Херсоне и Харькове эвакуированы несколько десятков людей, проверка продолжается.

    Кроме того, взрывотехники продолжают работать в Запорожье, где из аэропорта эвакуированы 200 сотрудников и 500 пассажиров.

    В Виннице, Черновцах и Днепре сообщения о минировании не подтвердились.

    Читайте также — Шок и ужас: топ-10 самых жутких артефактов Одессы

    Накануне также полиция Киева сообщила, что получила три сообщения о минировании: двух станций метро и палаточного городка в центре города. Были эвакуированы около 400 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Руслан Бортник
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаг Украины
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Елена Лукаш. Архивное фото
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Шабовта: преступный мир Украины должен поставить Авакову золотой бюст
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова