Полиция о "минировании" 10 аэропортов: звонили из соседней страны

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КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Сообщения о минировании аэропортов и одного развлекательного центра поступили из соседней страны, по данным фактам открыты уголовные дела, сообщает в субботу пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Вчера в полицию поступило 11 анонимных сообщений о минировании аэропортов и одного развлекательного заведения. Во всех случаях объекты были тщательно проверены, взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено. Установлено, что звонки поступали из соседнего государства и реальной угрозы не представляли. По фактам открыты уголовные производства", — говорится в сообщении на сайте Национальной полиции.

По данным полиции, в пятницу в течение дня в полицию начали поступать сообщения о минировании аэропортов в Виннице, Днепре, Запорожье, Ивано-Франковске, Одессе, Ровно, Ужгороде, Харькове, Херсоне и Черновцах. На местах работали следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи, сотрудники СБУ, госслужбы по ЧС. Людей, которые находились в помещениях аэропортов, тогда эвакуировали. Однако никаких взрывоопасных веществ и предметов обнаружено не было.

"Правоохранители установили, что все анонимные звонки поступили из соседнего государства", — сообщает полиция, не называя соседнюю страну.

Открыты уголовные дела по статье "заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности", санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Проводятся досудебные расследования.