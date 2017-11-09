Неизвестные сообщили о минировании палаточного городка в центре Киева

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Полиция Киева заявила, что получила три сообщения о минировании станций метро и палаточного городка в центре города, эвакуированы около 400 человек.

Ранее в четверг Киевский метрополитен сообщил о закрытии станций "Дворец спорта" и "Крещатик" в центре города из-за сообщений о минировании. Станция "Дворец спорта" возобновила работу, опасные предметы не были обнаружены.

"С коротким интервалом в дежурные части территориальных управлений полиции поступило три сообщения о закладке взрывчатки. Неизвестный мужчина позвонил и сказал о минировании станции метро "Дворец спорта", всей Святошинско-Броварской линии и палаточного городка на площади Майдан Незалежности. Эвакуированы около 400 человек", — сообщила пресс-служба киевской полиции в Facebook.

О каком палаточном городке идет речь, полиция не уточняет. Сейчас на улице Грушевского продолжается акция протеста сторонников Михаила Саакашвили. Палаточный городок разбит на проезжей части и в Мариинском парке.

По данным правоохранителей, на место происшествия выехали полиция, эксперты-взрывотехники и кинологи. Все сообщения зарегистрированы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, полиция разыскивает заявителя.

"Продолжается проверка станции "Крещатик", другие проверяются силами работников метрополитена на местах", — добавили в полиции.