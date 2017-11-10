"Минирование" аэропортов в Украине. Как это было

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В пятницу, 10 ноября, ряд аэропортов в Украине проверяли на наличие взрывчатки. По последним данным известно, что проверка информации о заминировании в большинстве аэропортов в девяти городах Украины завершена, и взрывчатки не нашли.

При этом в Нацполиции не конкретизировали, какие именно аэропорты еще проверяют. Уже точно известно, что аэропорты Херсона и Ивано-Франковска возобновили свою работу.

А что происходит в Одессе, сообщил спецкор Голоса Столицы Александр Тарасенко.

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Насколько серьезно отнеслись к сообщению о заминировании Одесского аэропорта? Потому что вся картина напоминает какие-то учения или неожиданную проверку. Как у вас все происходило?

– Как бы там ни было, то есть было ли это проверкой, или ложное минирование, но информацию нужно было проверить. И когда сообщение поступило в 11.40 в кабинет директора Международного аэропорта "Одесса" о том, что в одном из автомобилей на стоянке на территории аэропорта находится бомба, то, конечно же, после этого он обратился в полицию, и на территории обоих терминалов, сейчас Одесский аэропорт работает в двух терминалах, — в старом и новом — началась эвакуация людей, на место приехали взрывотехники, они искали взрывчатку в течение примерно двух часов. Так ничего найдено не было. Но 450 человек были выведены на улицу, а несколько рейсов пришлось задержать. Сейчас уточняется, сколько именно. Но точно известно, что самолет на Киев и на Стамбул улетел позже.

Так называемая волна минирований вчера прокатилась Киевом. А в Одессе часто правоохранители получают сообщение о минировании аэропорта?

— К сожалению, у нас довольно часто происходит "минирование" судов. Аэропорты за последнее время не так часто, но тоже были сообщения. Но несколько раз в году. А вот одесские суды, к сожалению, "минируют" буквально каждую неделю, иногда даже чаще, бывает, даже по несколько раз за день.

Вот особенно Приморский суд. Поэтому для одесситов это, в принципе, не новинка, к сожалению, мы часто об этом слышим, и одесская бригада взрывников работает довольно часто, кинологи тоже. Журналисты уже даже знают некоторых кинологов, которые регулярно приезжают на такие вот "минирования", они уже привыкли к такому режиму.

Известны ли вам подробности того, как искали взрывчатку?

– Территория была ограждена вся полностью. То есть довольно большая территория. И территория стоянки тоже довольно большая вокруг аэропорта. И дело в том, что были следственные действия также на прилегающих территориях к аэропорту. Поэтому очень большая была территория ограждена. И работали как кинологи, так и взрывотехники, в принципе, смотрели, как машины, так и некие помещения или какие-то закутки, где также возможно было найти какие-то подозрительные предметы.

В принципе, как сказали негласно взрывотехники, они работают уже своему стандартному сценарию, то есть у них есть какие-то точки, по которым они идут, то есть, шаг за шагом проверяя абсолютно все помещения аэропорта. Внештатного ничего такого не было. Но и бомбы не нашли в очередной раз.

О поиске взрывчатки в Ровном сообщил корреспондент из этого города Владимир Мыколайчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи закінчили перевіряти аеропорт? Нічого не знайдено?

— Так, на даний момент немає інформації про те, щоб знайшли вибухівку в автомобілі. Насправді, о 12 годині в поліцію надійшов дзвінок, що стоїть на території аеропорту замінований автомобіль. Його, звісно, перевірили.

Поліція нам, журналістам всім відправила фотографії, що триває перевірка, але вже от майже третя година, інформації, яка б підтверджувала, що там знайшли вибуховий предмет, немає. Я так розумію, що дійсно це щось схоже ніби на навчання. Тому що я чую, що у різних регіонах в один же і той час відбуваються такі "замінування".

Чи відомо, кому саме надійшов телефонний дзвінок? Чи не директору, як це було в Одеському аеропорті?

– Ні. Поліція повідомляє, що зателефонували якраз до поліції та повідомили про замінування. Вже пізніше нам директор летовища теж підтвердив, що на території аеропорту працюють піротехніки, але хотів би заспокоїти, у нас аеропорт в Рівному не такий великий, як в Одесі, немає багато пасажирських рейсів, він, зазвичай, приймає лише вантажні літаки та ті, хто дозаправляються. Відповідно, на території літовища тільки евакуювали кілька десятків працівників. От і все.

Тобто пасажирів жодним чином це не стосується. Для нас це не така трагедія, як для, наприклад, Одеси, де, можливо, де затримки були рейсів, і незручності створені пасажирам. У нас такого в Рівному, на щастя, немає.

Ще не було офіційних коментарів ні від представників аеропорту, ані від представників поліції?

– Так. Поки вони кажуть, що ми проводимо перевірку. Я думаю, якби вибухівку знайшли, то достатньо було їм півгодини, щоб виявити і знешкодити. Відповідно, я все-таки схильний вважати, даруйте, що даю оцінку цьому, що все-таки це, скоріше за все, навчання були, тому що повідомлень і підтверджень про знайдену вибухівку, а тим паче, яку, на даний час поліція ще не дає. Вочевидь, напевне, можливо, спілкується з СБУ. А я так розумію, що СБУ якраз проводить цю масштабну перевірку на території країни. І відповідно, вже можливо, вони пізніше дадуть офіційні коментарі чи на рівні центрального апарату СБУ вже за результатами.

Тобто я думаю, силовики хочуть перевірити, як будуть реагувати відповідні служби в різних регіонах країни.

Напомним, ранее спецкор Александр Полуев сообщал, что громких преступлений в Одессе давно не случалось, и сгоревшие за ночь 18 автомобилей поразили одесситов.