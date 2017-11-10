В зарубежных тюрьмах содержатся более 200 украинских моряков

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В зарубежных тюрьмах находятся 214 моряков с украинским гражданством. Об этом говорится в ответе МИД Украины на запрос издания "Украинская правда".

"Департамент консульской службы держит на контроле дела 214 моряков-граждан Украины, по которым компетентные органы иностранных государств, в частности, Греции, Индии, Испании, Италии, Ливии, Омана, Франции, Шри-Ланки выбрали содержание под стражей в качестве меры пресечения", — говорится в ответе.

В то же время, в благотворительной организации "Ассоль", которая занимается помощью морякам, заявили, что точную цифру назвать практически невозможно. Некоторые задержанные пытаются решить свои проблемы собственными силами и средствами, не обращаясь в консульства, МИД, профсоюзы, профильные организации.

Напомним, ранее украинские пограничники не пропустили в страну моряка-египтянина из-за его визитов в Крым.