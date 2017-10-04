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    У берегов Австралии пропал украинский моряк - СМИ

    (обновлено: )12
    Сообщается, что моряк Андрей Носков выходил в дальние рейсы не впервые, техника безопасности для него всегда была на первом месте.
    Волна, архивное фото
    RIA News Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Во время перехода из Австралии в Сингапур с борта контейнеровоза ВSL LIMASSOL (IMO 9246310) пропал одесский моряк Андрей Носков.

    Об исчезновении моряка стало известно утром 30 сентября, когда Андрей не вышел к завтраку. Последний раз его видели накануне вечером на палубе, сообщает Думская.

    "По словам членов экипажа настроение у Носкова было хорошим, это был уже не первый рейс, конфликтных ситуаций с кем-либо во время рейса у него не было. К выполнению служебных обязанностей моряк всегда относился добросовестно, техника безопасности для него всегда была на первом месте", — сообщили в благотворительном фонде помощи морякам "Ассоль".

    dumskaya.net
    Пропавший моряк Андрей Носков

    Родственникам пропавшего моряка сообщили, что спасательная операция, организованная силами экипажа, результатов не дала. Расследование будет продолжено по прибытию контейнеровоза в Сингапур.

    Ранее сообщалось, что американский эсминец "Джон Маккейн" 21 августа столкнулся с торговым судном Alnic MC неподалеку от Сингапура. Командование ВМС США подтвердило, что в результате инцидента пять моряков получили ранения. 

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