У берегов Австралии пропал украинский моряк - СМИ

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Во время перехода из Австралии в Сингапур с борта контейнеровоза ВSL LIMASSOL (IMO 9246310) пропал одесский моряк Андрей Носков.

Об исчезновении моряка стало известно утром 30 сентября, когда Андрей не вышел к завтраку. Последний раз его видели накануне вечером на палубе, сообщает Думская.

"По словам членов экипажа настроение у Носкова было хорошим, это был уже не первый рейс, конфликтных ситуаций с кем-либо во время рейса у него не было. К выполнению служебных обязанностей моряк всегда относился добросовестно, техника безопасности для него всегда была на первом месте", — сообщили в благотворительном фонде помощи морякам "Ассоль".

dumskaya.net Пропавший моряк Андрей Носков

Родственникам пропавшего моряка сообщили, что спасательная операция, организованная силами экипажа, результатов не дала. Расследование будет продолжено по прибытию контейнеровоза в Сингапур.

Ранее сообщалось, что американский эсминец "Джон Маккейн" 21 августа столкнулся с торговым судном Alnic MC неподалеку от Сингапура. Командование ВМС США подтвердило, что в результате инцидента пять моряков получили ранения.