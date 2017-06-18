Моряки эсминца Fitzgerald действовали эффективно - ВМС США

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. Военные моряки с эсминца США Fitzgerald в создавшейся ситуации действовали быстро и эффективно. Об этом заявил командующий 7-м флотом ВМС США вице-адмирал Джозеф Окойн, выступление которого в Японии цитирует пресс-служба Пентагона.

"Действия моряков были быстрыми и своевременными. И я горжусь их действиями", — сказал вице-адмирал.

Окойн также назвал действия моряков "героическими усилиями".

Вице-адмирал выразил "сердечную благодарность" японской стороне за содействие в ликвидации последствий ЧП. Он отметил, что "японские союзники оказали своевременную помощь и поддержку".

Утром в субботу в службу безопасности на море порта Симода в японской префектуре Сидзуока поступило сообщение о столкновении американского эсминца USS Fitzgerald (длина — 154 метра, водоизмещение — 8,3 тысячи тонн) и филиппинского контейнеровоза (длина — 222,6 метра, водоизмещение — 29 тысяч тонн) ACX Crystal в 20 километрах от берега. Были обнаружены тела нескольких моряков.