Арестованные в Анголе моряки вернулись в Украину

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Трое украинских моряков, которые были арестованы в Анголе весной, вернулись в понедельник на родину, сообщил консульский департамент МИД Украины.

По данным украинских СМИ, моряков судна Sutton Tide задержали в Анголе по подозрению в том, что они принимали участие в хищении топлива, тогда под подозрение также попали моряки из России, Хорватии и Филиппин. Украинцев суд оправдал.

"По результатам комплексных мер, предпринятых посольством Украины в Анголе и департаментом консульской службы, 19 июня на родину вернулись три гражданина Украины-члены экипажа судна Sutton Tide, которые в марте были задержаны в городе Сойо (Республика Ангола)", — говорится в сообщении департамента в Facebook.

Департамент консульской службы МИД Украины/Facebook, 19 июня 2017

По информации МИД, в освобождении украинских моряков помогли также дипломатические учреждения Украины в Австралии, Великобритании, ОАЭ, Сингапуре и США.