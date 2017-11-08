Митрополит Антоний раскрыл малоизвестные факты о преподобном Несторе Летописце

Максим Шевченко

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Православные христиане 9 ноября отмечают день памяти преподобного Нестора Летописца, мощи которого хранятся в Ближних (Антониевых) пещерах Киево-Печерской лавры.

О покровителе Киевских духовных школ, о вкладе преподобного в науку и о примере христианского смирения рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевских духовных школ митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ.

Как известно, Нестор Летописец вошел в мировую историю как автор "Повести временных лет", которую монах писал в стенах Киево-Печерского монастыря более девяти столетий тому назад.

"Большинство исторических сводов в Европе в те времена писали именно монахи. После крещения Киевская Русь приняла эти культурные и научные тенденции, монастыри являлись центром собрания и переписывания книг, а также центрами развития науки и образования. В монастыри приходили образованные люди, поэтому закономерно, что именно в монастыре подвижник благочестия и монах писал об истории Киевской Руси", — рассказал митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ отметил, что по немногочисленным фактам из биографии преподобного известно о великом монашеском усердии и послушании Нестора Летописца.

"Детали биографии преподобного Нестора малоизвестны, и те достоверные сведения, которые у нас есть, мы черпаем из его же собственных трудов. Мы знаем, что в монастырь он пришел при преподобном Стефане, приемнике преподобного Феодосия, и преподобный Стефан был игуменом Печерского монастыря четыре года — с 1074 по 1078.

За этот период преподобный Нестор пришел в монашество, принял постриг и был рукоположен в диаконы. В древних монастырях пришедший в монастырь проходит длительный искус. Только в исключительных случаях постригали в раннем периоде того послушника, который проявлял особое усердие в духовном подвиге. Поэтому мы можем говорить о том, что преподобный Нестор, который пришел в монастырь уже взрослым, сформированным человеком, был усердным монахом", — сообщил владыка.

Митрополит Антоний также отметил глубину трудов Нестора Летописца, за что он еще при жизни имел авторитет у братии.

"Преподобный Нестор был лучшим книжником Киево-Печерского монастыря того времени, и написание книг — Богом данный ему талант. Он был авторитетным писателем, и писал о том, что пережил сам, а в "Повести" есть уже своя историософия. Из трудов самого Нестора мы знаем, что он был участником обретения мощей преподобного Феодосия. Также из Киево-Печерского патерика нам известно повествование о затворнике Никите, который впал в искушение, и 13 монахов пришли к нему в келию, чтобы помолиться для изгнания из него беса. И среди этих 13 монахов был и преподобный Нестор, что свидетельствует о том, что он имел авторитет духовного наставника среди братии", — отметил митрополит Антоний.

Владыка обратил внимание на то, что "при всей авторитетности Нестора Летописца, история сохранила лишь скудные факты о его жизни. И скрытность преподобного является проявлением его великого смирения".

"Преподобный Нестор сохранил для нашего Отечества и для нашей Церкви удивительную историческую канву, при этом о себе говорил очень мало. Мы не знаем ни год, ни место его рождения, доподлинно неизвестно, когда он отошел в вечность. Это говорит о том, что преподобный исповедовал христианский принцип: смирение всегда пытается скрыться. В Евангелии есть удивительное повествование о том, что когда Господь исцеляет, он повелевает исцеленному никому об этом не говорить. Монахи, и Нестор в том числе, восприняли этот принцип христианской жизни. Преподобный говорит о себе только тогда, когда нужно сказать об истории — как свидетель того или иного события", — рассказал митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ поясняет, что летописная история Нестора – это глубокий анализ взаимоотношений человека с Богом. И, анализируя эту историю, мы можем увидеть в ней корни и сегодняшних наших бед.

"Преподобный Нестор обогатил всю православную биографию, а его история – это история борьбы человека с дьяволом. Основным принципом изложения исторических событий в "Повести временных лет" является проведение Божие – когда все, что происходит с нами, оценивается с точки зрения промысла Божьего для спасения человека и реакции человека на волю Божию.

И как только человек отходит от исполнения воли Божьей, так сразу и начинаются неприятности, как в жизни самого человека, так и в жизни целого государства. И беды, и войны – это как раз следствие того, что человек отходит от Бога. А страдания, которые мы переносим в этой жизни – это путь преодоления греховности человека. И наша история показывает, что этот принцип отражается в разных эпохах человечества: Наши беды начинаются тогда, когда мы отказываемся от Бога", — подчеркнул ректор Киевских духовных школ.

Также владыка Антоний отметил, что преподобный Нестор является покровителем всех пишущих людей и историков, "которые должны стремиться по примеру святого объединять в своих трудах науку с истинно христианскими духовными принципами".

"Мощи преподобного Нестора очень рано стали почитаться как мощи подвижника благочестия. В ХVI веке преподобный Нестор включается в Киевский патерик, а уже в ХVIII веке его имя есть в службах Киево-Печерским святым. В то же время, мы оцениваем сегодня Нестора Летописца как историка и представителя науки. Но он не был кабинетным ученым, он был подвижником веры и истинным монахом. Поэтому в его лице мы имеем личность, которая сумела объединить труды аскета с трудами ученого, и в этом как раз и заключается уникальность личности преподобного Нестора. И задача каждого, кто идет этим путем, соединить в себе подлинно христианские качества с научными исследованиями", — рассказал управляющий делами УПЦ.