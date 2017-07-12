Эксперт: Киево-Печерскую Лавру планируют "утопить в высотках"

"Дело в том, что рядом с "Мистецьким Арсеналом" немного в сторону Днепра находится территория обувной фабрики, которой владеет уважаемый президент Петр Порошенко. И есть планы застроить эту территорию высотками. Если это будет сделано, то это просто уничтожит весь Лаврский архитектурный ансамбль", — заявил Михаил Дегтярев на пресс-конференции РИА Новости Украина "Зона конфликта. Поможет ли ЮНЕСКО Киеву сохранить памятники истории?".

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Ранее сообщалось, что участники интернет-опроса, приуроченного к 25-летию независимости Украины, большинством голосов признали Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру символом страны. В опросе приняли участие 13,384 тысячи человек. Также в пятерку символов, которые больше всего ассоциируются у украинцев с родиной, вошли Петриковская роспись, святой благоверный князь Ярослав Мудрый, Карпаты, "Вечера на хуторе близ Диканьки".

Киево-Печерская лавра была основана в 1051 году при Ярославе Мудром. В настоящее время нижняя лавра находится в ведении УПЦ МП, а верхняя – в ведении Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.