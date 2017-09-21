Митрополит Антоний: все, что происходит с людьми – ради спасения

Максим Шевченко

РИА Новости Украина

Православные верующие в четверг отмечают Рождество Пресвятой Богородицы – первый в годичном круге из двенадцати великих – двунадесятых – праздников, посвященных Спасителю. В православной церкви с Рождества Богородицы начинается годичный круг 12 великих – двунадесятых – праздников, посвященных Спасителю.

В связи с празднованием Рождества Пресвятой Богородицы и Международного дня мира управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Антоний (Паканич) отметил, что каждый человек в своей жизни должен твердо надеяться на Бога, помнить о том, что "Богу все возможно", не унывать и не оставлять своих молитв перед лицом страданий и преград.

"Пресвятая Богородица родилась у престарелых родителей святых праведных Иоакима и Анны, которые тяготились тем, что у них не было детей. Они жили праведно, но детей не было. А для ветхозаветного человека, для иудейской ментальности, отсутствие детей свидетельствовало о грехе, возможно, о тайном грехе родителей. И, будучи праведными, они конечно чувствовали насмешки своих соседей, родственников, но не озлобились, не роптали. А молились и просили усердно Бога о даровании младенца. И Господь услышал. Архангел Гавриил возвестил святым супругам о рождении Девы Марии, и о том, что "ради Нее благословятся все роды земные, чрез Нее дастся спасение всему миру", — сказал митрополит Антоний.

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Управляющий делами УПЦ отметил, что жизнь каждого человека проходит под промыслом Божьим.

"Для Бога ценна каждая человеческая жизнь. И поэтому все, что с нами происходит — ради нашего спасения. И доброе, и плохое, и радостное, и тягостное. Главное, чтобы мы это приняли, как волю Божью. Приняли и молились, чтобы Господь умножил нашу любовь и укрепил надежду", — отметил митрополит.

Антоний также напомнил слова преподобного Иоанна Дамаскина: "Ныне праздник всемирной радости, потому что Богородицею весь род человеческий обновился и печаль праматери Евы переменилась в радость".

Управляющий делами УПЦ призвал православных христиан в этот день побывать на Божественной литургии и ощутить духовную радость.

"Многие люди ищут радость, но не там, где она поистине есть. Духовная радость способна преобразить изнутри и наполнить сердца благодарностью Богу", — отметил владыка Антоний.