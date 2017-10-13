Митрополит Павел: не надо накалять ситуацию вокруг Лавры

РИА Новости Украина

Наместник Киево-Печерской лавры, которая управляется Украинской православной церковью Московского патриархата, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел направил письмо властям Украины с просьбой защитить обитель от возможного нападения 14-17 октября. Обращение обнародовано на сайте Киево-Печерской Лавры.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Наместник Святой Успенской Киево-Печерской Лавры Павел, митрополит Вышгородский и Чернобыльский

"Сегодня нам звонят и к нам приходят люди, которые выражают крайнее беспокойство информацией о готовящихся бесчинствах и захвате Лавры в период с 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, и вплоть до 17 октября, когда будут проходить акции и митинги в г. Киеве. Мне очень хочется верить, что этого не произойдет", — говорится в обращении.

Он отметил, что, учитывая сложную ситуацию, обратился с письмом к президенту Украины, премьер-министру, руководству силовых структур: СБУ, Генпрокуратуры, МВД, Нацполиции о принятии необходимых мер по защите прав УПЦ и недопущения конфликтов и провокаций на территории Киево-Печерской Лавры.

"И хотел бы обратиться к верным чадам Церкви Христовой с просьбой о молитвенной поддержке в эти дни. А если вы неверующие люди, не делайте зла тем, кто верит. Потому что придет время, хотите вы или нет, вы встретитесь с Христом, и придется держать ответ за свои поступки и действия в земной жизни", — отметил митрополит.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Киево-Печерская лавра

По его словам, Лавра сегодня обращается ко всем с просьбой, чтобы каждый человек задумался над тем, для чего он живет в этой жизни, что делает, какие цели преследует.

"Киево-Печерская Лавра — это Третий удел Пресвятой Богородицы, находится под особым Ее покровительством, наш монастырь основан преподобным Антонием по благословению Горы Афон. На протяжении всех столетий Лавра пережила разного рода искушения и нападения, много происходило печальных событий. После разгромов врага монастырь приходил в упадок, но молитвами преподобных отцов Печерских и милостью Божией Матери снова возрождался", — уточнил наместник.

Митрополит Вышгородский и Чернобыльский напомнил также события из истории, когда в 1917 году были гонения на священнослужителей, храмы закрывались и разрушались.В 1918 году был расстрелян первый новомученик митрополит Киевский и Галицкий Владимир, после чего Лавра через два года была закрыта. В 1941 году был заминирован и взорван Успенский собор. А в 1961 году всех монашествующих выгнали из монастыря, часть арестовали, часть отправили в колонии, еще часть — в психиатрические лечебницы. Лавру превратили в музей.

"Неужели мы снова хотим написать очередную печальную страницу в истории Лавры и Церкви? Хочется не допустить, чтобы повторились ужасные события безбожных атеистических времен, когда рушили храмы, разрушали монастыри. Миллионы архиереев и верующих людей были уничтожены, потому что диавол вылил на них свой гнев, так как они не вместе с ним", — акцентировал наместник.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Киево-Печерская лавра

Вместе с тем, по его мнению, сегодня история повторяется, однако у тех, кто разрушал святыни, была страшная участь.

"Не повторяйте ошибок прошлого. Обретите Бога в душе и познаете милость и милосердие Господне. Праздник дан человеку для молитвы и отдыха от суеты мира. И не стоит такой святой день использовать для удовлетворения своих каких-либо амбиций – акций протеста, митингов, бесчинств. Не стоит поднимать свой "авторитет", накаляя ситуацию вокруг великой святыни и сея смуту в сердцах людей", — предостерег наместник.

Митрополит Павел также сообщил, что церковь молится о сохранении Украины суверенной, единой, неделимой: "Наша страна – это наша история. Присоединитесь к общей соборной молитве, проведите время душеполезно и душеспасительно. Потому что придет время, и придется вам обратиться к Господу. Это единственно правильная инстанция — Бог, Который дает человеку вразумление".

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Он призвал всех к мирному содействию и попросил не устраивать бесчинства.

"Помните, что взявший меч от меча и погибнет. Мы молимся за страну нашу, за православных людей и неправославных. Мы молимся за тех, кто еще не познал Господа, чтобы Господь им открылся. Кто бесчинствует — чтобы Господь смирил. Чтобы всякому человеку Господь дал возможность увидеть Царство Небесное. Мы знаем, что наша помощь от Господа, Сотворшаго небо и землю. Мы хотим в нашей стране мира, процветания и всем благословения", — отметил митрополит.

Также он поздравил всех верующих с наступающим праздником Покрова Пресвятой Богородицы.

"Призываю всех к молитве в эти дни. Потому что ни одна революция, ни одни столкновения за весь период мировой истории кроме смерти и позора ничего другого не принесли обществу. За последние годы на Лавру было совершено несколько посягательств, но Пресвятая Богородица отводила беду. Мы верим, что в великий день — Покрова Пресвятой Богородицы Матерь Божья покроет нас Святым Своим Омофором и сохранит от зла. Ведь Святая Лавра — это главная святыня нашего народа, объединяющая весь православный мир", — подытожил наместник.